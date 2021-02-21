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Adıyaman 1954 Spor-Sultanbeyli Belediye Spor: 3-1

21.02.2021 16:44 | Son Güncelleme:
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TFF 3.

TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor, Sultanbeyli Belediye Sporu 3-1 yendi.
Ligin iddialı takımlarından Adıyaman 1954 Spor, Sultanbeyli Belediye Sporu ağırladı. Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçı Doğu Yılmaz yönetti.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan maçın 13. Dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncusu 55 numaralı Berat Tosun’un topa vurmasıyla top filelerle buluştu. Tosun’un attığı gol ile Adıyaman 1954 Spor 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısında başka gol gelmeyince maç 1- 0 tamamlandı.
Oldukça çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında 49. Dakikada Sultanbeyli Belediye Spor oyuncularından Emrah Bedir’in attığı gol ile maç 1-1 oldu. Maçın 56. dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncularından 19 numaralı Taylan Özgün’ün topu kaleyle buluşturmasıyla maç 2-1 oldu. Maçın 82 dakikasında Adıyaman 1954 Spor oyuncularından 96 numaralı Mehmet Küçükdurmuş’un attığı gol ile maç 3-1 oldu. 5 Dakika uzatmalara gidilen maçta her iki takımdan da gol gelmeyince maç 3-1 bitti.

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