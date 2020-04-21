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Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 21.04.2020 19:12 | Son Güncelleme

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü'nden Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Fehmi Çelik, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 aylık maaşını bağışlayarak destek sundu.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, bugünlerde herkesin birlik ve beraberlik içinde olması gerektiğini belirtti.

Millet olarak yardımlaşma ve dayanışmaya en çok ihtiyaç duyulan zaman diliminden geçildiğine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Kadim kültürümüzün önemli bir unsuru olan yardımlaşmayı koronavirüse karşı mücadelede de sergilememiz gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu bu kampanyaya katılmaktan büyük onur duyduğumu belirtmek isterim. Vatandaşlarımızdan imkanları ölçüsünde kampanyayı desteklemelerini bekliyoruz. Ben de kampanyaya bir aylık maaşımı bağışlayarak destek oldum."

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Adıyaman Fehmi Çelik kampanya

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