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Adıyaman ailesinden Vali Akbıyık’a ziyaret

HAKKARİ HABERLERİ  | 09.06.2020 12:10 | Son Güncelleme

Hakkari’deki Jirki aşireti lideri Mehmet Adıymanan’ın oğlu kanat önderi Necman Adıyaman ve beraberindeki aşiret mensupları, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.Bir süre önce vefat eden Jirki aşireti lideri Mehmet Adıyaman’ın oğlu Necman Adıyaman, kardeşleri ve kanat önderi Hasan Öztunç, aşiret mensubu Abdulmecit Tarhan ile birlikte Vali Akbıyık’ı belediye makamında ziyaret etti.

Adıyaman ailesinden Vali Akbıyık’a ziyaret

Hakkari’deki Jirki aşireti lideri Mehmet Adıymanan’ın oğlu kanat önderi Necman Adıyaman ve beraberindeki aşiret mensupları, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret etti.
Bir süre önce vefat eden Jirki aşireti lideri Mehmet Adıyaman’ın oğlu Necman Adıyaman, kardeşleri ve kanat önderi Hasan Öztunç, aşiret mensubu Abdulmecit Tarhan ile birlikte Vali Akbıyık’ı belediye makamında ziyaret etti. Vali Akbıyık, bir süre önce vefat eden aşireti lideri Mehmet Adıyaman’ın ölümünden dolayı Adıyaman ailesine başsağlığı dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kanat önderi Necman Adıyaman ise aşiret mensupları olarak her zaman devletin yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini ifade ederek, kendileri ile yakından ilgilenen Vali Akbıyık’a teşekkür ettiler.

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