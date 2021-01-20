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Adıyaman Belediyesi 2020 yılında bin 934 nikah kıydı

20.01.2021 18:29 | Son Güncelleme:
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Adıyaman Belediyesi 2020 yılında bin 934 nikah kıydı

Korona virüsten dolayı oldukça sıkıntılı geçen 2020 yılında pandemi kurallarına uygun gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, bin 934 çiftin nikahını kıydı.Korona virüsten dolayı sıkı tedbirlerle geçen 2020 yılında nikah merasimlerine pandemi kuralları çerçevesinde devam eden Adıyaman Belediyesi, başvuruda bulunan bin 934 çiftin nikahını kıydı.Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerini sürdüren nikah memurluğuna başvuruda bulunan çiftlerin Mimar Sinan Kültür Parkı içerisinde bulunan Nikah Salonunda, gerekse özel alanda nikahlarının pandemi kuralları çerçevesinde kıyıldı.Yetkililer, 2020 yılı içerisinde bin 751’i normal evlilik, 183’ü çiftlerden birisinin yabancı olduğu evlilik ve 28’i de başka evlendirme memurluklarına gönderilen evlendirme izinli evlilik olmak üzere toplam bin 934 çiftin nikâhının kıyıldığını açıkladı.Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

Korona virüsten dolayı oldukça sıkıntılı geçen 2020 yılında pandemi kurallarına uygun gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi, bin 934 çiftin nikahını kıydı.
Korona virüsten dolayı sıkı tedbirlerle geçen 2020 yılında nikah merasimlerine pandemi kuralları çerçevesinde devam eden Adıyaman Belediyesi, başvuruda bulunan bin 934 çiftin nikahını kıydı.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerini sürdüren nikah memurluğuna başvuruda bulunan çiftlerin Mimar Sinan Kültür Parkı içerisinde bulunan Nikah Salonunda, gerekse özel alanda nikahlarının pandemi kuralları çerçevesinde kıyıldı.
Yetkililer, 2020 yılı içerisinde bin 751’i normal evlilik, 183’ü çiftlerden birisinin yabancı olduğu evlilik ve 28’i de başka evlendirme memurluklarına gönderilen evlendirme izinli evlilik olmak üzere toplam bin 934 çiftin nikâhının kıyıldığını açıkladı.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç da yaptığı açıklamada, tüm çiftlere mutluluklar dileyerek, “Ülkemizde ilk olarak 10 Mart 2020 tarihinde görülmeye başlanan ve o günden sonra çeşitli tedbirlerle gerçekleştirdiğimiz nikah merasimleri ile dünya evine giren tüm çiftlere mutluluklar diliyorum. İnşallah 2021 yılında daha sağlıklı ortamlarda, eskisi gibi coşkulu merasimlere şahitlik ederiz” şeklinde konuştu.

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