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Adıyaman Belediyesi akua parkı hizmete açıldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 17.08.2020 16:53 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi akua parkı hizmet vermeye başladı.Adıyaman Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda, korona virüs tedbirleri çerçevesinde gecikmeli de olsa bünyesinde bulunan Fatih Mahallesindeki akua parkı çocukların hizmetine açtı.Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 6 farklı seans şeklinde 06-11 yaş grubu arasındaki miniklere hizmet verecek olan akua parkın 15 Ağustos Cumartesi gününden itibaren açıldığını belirten yetkililer, “Akua parkımız 6-11 yaş arasındaki çocuklarımız için haftanın 6 günü 6 seans şeklinde hizmet vermeye başladı.

Adıyaman Belediyesi akua parkı hizmet vermeye başladı.
Adıyaman Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yılda, korona virüs tedbirleri çerçevesinde gecikmeli de olsa bünyesinde bulunan Fatih Mahallesindeki akua parkı çocukların hizmetine açtı.
Pazartesi günü hariç haftanın 6 günü 6 farklı seans şeklinde 06-11 yaş grubu arasındaki miniklere hizmet verecek olan akua parkın 15 Ağustos Cumartesi gününden itibaren açıldığını belirten yetkililer, “Akua parkımız 6-11 yaş arasındaki çocuklarımız için haftanın 6 günü 6 seans şeklinde hizmet vermeye başladı. Pazartesi günleri bakım ve temizlik çalışmalarının yapılacak olmasından dolayı hizmet veremeyecek olan akua parkın günlük seans saatleri 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 ve 16.30 olarak belirlendi. Havuzumuzdan yararlanmak isteyen tüm minikleri bekliyoruz. Onlardan tek istediğimiz şey hijyene önem vermeleri” diye konuştu.

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