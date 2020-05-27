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Adıyaman Belediyesi bayram sürecini dolu dolu geçirdi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.05.2020 16:07 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde geçiren vatandaşların normalleşme sürecinde sıkıntı yaşamaması için bayram süresince dört bir koldan çalışmalarını sürdürdü.İlk olarak şehir trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi olan saat kulesi kavşağında yağışlı havalarda meydana gelen göllenme ve taşkınları önlemek amacıyla kuzey-güney baks yağmursuyu geçiş çalışması gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, görev başındaki personelin bayramını kutladı.Bayram sürecinde mesai yapan bir başka müdürlük olan fen işleri müdürlüğü ekipleri ise Bahçelievler Mahallesinde kilitli parke döşeme çalışması yaptı.Belediyenin rutin çalışmalarının yanında sosyal sorumluluk çalışmalarını da ihmal etmeyen Adıyaman Belediyesi, bayram öncesinde ve sürecinde sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi.Hayvanlara olan duyarlılığıyla bilinen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, veteriner müdürlüğünün ziyaret ederek, binanın fiziki şartlarının iyileştirilmesi konusunda yetkililerden bilgi aldı.Veteriner müdürlüğü bünyesinde bulunan barınak ve rehabilitasyon merkezinde yaptığı incelemenin ardından kentte sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışmalarına katılan Başkan Kılınç, yemleme konusundaki vatandaşlardan da duyarlı olmalarını istedi.Ayrıca, yine sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar kapsamında ilde faaliyet gösteren Veteriner Hekimleri Odası ile Patiyaman Grubuna mama desteğinde bulunduklarını söyleyen Başkan Kılınç, bayram süresince 300 farklı noktaya mama ve su bırakıldığını dile getirdi.Bayram süresince evden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşları da ihmal etmeyen Adıyaman Belediyesi, vefa sosyal destek grubu üyeleriyle birlikte ildeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıttı.Kılınç, sahada çalışan temizlik işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü ve ASKİM Müdürlüğü personelleri ile korona virüs döneminde olduğu gibi bayramda da kesintisiz hizmet veren hastanelerin Acil servisinde görevli personelle, hasta ve hasta yakınların ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

Adıyaman Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında bayramı evlerinde geçiren vatandaşların normalleşme sürecinde sıkıntı yaşamaması için bayram süresince dört bir koldan çalışmalarını sürdürdü.
İlk olarak şehir trafiğinin en yoğun olduğu noktalardan bir tanesi olan saat kulesi kavşağında yağışlı havalarda meydana gelen göllenme ve taşkınları önlemek amacıyla kuzey-güney baks yağmursuyu geçiş çalışması gerçekleştiren Adıyaman Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (ASKİM) ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, görev başındaki personelin bayramını kutladı.
Bayram sürecinde mesai yapan bir başka müdürlük olan fen işleri müdürlüğü ekipleri ise Bahçelievler Mahallesinde kilitli parke döşeme çalışması yaptı.
Belediyenin rutin çalışmalarının yanında sosyal sorumluluk çalışmalarını da ihmal etmeyen Adıyaman Belediyesi, bayram öncesinde ve sürecinde sokak hayvanları için mama ve su dağıtımı gerçekleştirdi.
Hayvanlara olan duyarlılığıyla bilinen Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, veteriner müdürlüğünün ziyaret ederek, binanın fiziki şartlarının iyileştirilmesi konusunda yetkililerden bilgi aldı.
Veteriner müdürlüğü bünyesinde bulunan barınak ve rehabilitasyon merkezinde yaptığı incelemenin ardından kentte sokak hayvanları için düzenli olarak yemleme çalışmalarına katılan Başkan Kılınç, yemleme konusundaki vatandaşlardan da duyarlı olmalarını istedi.
Ayrıca, yine sokak hayvanlarına yönelik çalışmalar kapsamında ilde faaliyet gösteren Veteriner Hekimleri Odası ile Patiyaman Grubuna mama desteğinde bulunduklarını söyleyen Başkan Kılınç, bayram süresince 300 farklı noktaya mama ve su bırakıldığını dile getirdi.
Bayram süresince evden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşları da ihmal etmeyen Adıyaman Belediyesi, vefa sosyal destek grubu üyeleriyle birlikte ildeki ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ekmek dağıttı.
Kılınç, sahada çalışan temizlik işleri müdürlüğü, park ve bahçeler müdürlüğü ve ASKİM Müdürlüğü personelleri ile korona virüs döneminde olduğu gibi bayramda da kesintisiz hizmet veren hastanelerin Acil servisinde görevli personelle, hasta ve hasta yakınların ziyaret ederek, bayramlarını kutladı.

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