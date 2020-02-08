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Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.02.2020 20:28 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi tarafından 2020 yılında planlanan yatırımlar için Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

Adıyaman Belediyesi tarafından 2020 yılında planlanan yatırımlar için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz’ın da katıldığı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Adıyaman Belediyesi tarafından 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan projeler için bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın da destekleriyle hayata geçirilecek olan bazı projelerin konuşulduğu toplantıya Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve İKA personeli katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Kılınç, yapacakları her projenin Adıyaman’ı bir adım daha ileriye götüreceğini söyleyerek, “Adıyaman’ımızın ve her şeyin en iyisine layık olan halkımızın yaşam standartlarını arttıracak projelerimizi bir bir hayata geçirmeye devam ediyoruz. İnşallah 2020 yılında yeni projelerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu anlamda ortak hareket ettiğimiz kurum ve kuruluşlarla da istişarelerimizi sürdürüyoruz. Bugün İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Burhan Akyılmaz ve ekibiyle bir araya gelerek değerlendirmede bulunduk. İnşallah el birliğiyle şehrimizi daha yaşanabilir bir hale getireceğiz” diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi ile İKA 2020 yatırımlarını görüştü

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