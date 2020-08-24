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Adıyaman Belediyesi muhtarlarla bir araya geliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.08.2020 15:55 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin eksikleri ve ihtiyaçlarının çözümü için istişarelerde bulunuyor.Mahallelerin sorunları için sık sık muhtarlarla bir araya gelen belediye yetkilileri, gerçekleştirilen ziyaretler sayesinde mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarını daha kolay tespit edip, çözümünü daha hızlı bir şekilde yapıyor.Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam eden Muhtarlık İşleri Müdür Vekili İshak Yıldız, muhtarlardan gerekli bilgileri alıp, belediyenin ilgili müdürlüklerine ileterek şehrin en ücra köşesine kadar hizmetin götürülmesini sağlıyor.Gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarları ise bu tür çalışmaların şehrin gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü yetkilileri, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek mahallelerin eksikleri ve ihtiyaçlarının çözümü için istişarelerde bulunuyor.
Mahallelerin sorunları için sık sık muhtarlarla bir araya gelen belediye yetkilileri, gerçekleştirilen ziyaretler sayesinde mahallelerin sorun ve ihtiyaçlarını daha kolay tespit edip, çözümünü daha hızlı bir şekilde yapıyor.
Mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye devam eden Muhtarlık İşleri Müdür Vekili İshak Yıldız, muhtarlardan gerekli bilgileri alıp, belediyenin ilgili müdürlüklerine ileterek şehrin en ücra köşesine kadar hizmetin götürülmesini sağlıyor.
Gerçekleştirilen ziyaretlerden duydukları memnuniyetini dile getiren mahalle muhtarları ise bu tür çalışmaların şehrin gelişimine çok büyük katkı sağlayacağını söyleyerek, Adıyaman için gece gündüz demeden çalışan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a teşekkür etti.

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