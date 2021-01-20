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Adıyaman Belediyesi’nde değerlendirme toplantısı

20.01.2021 18:33 | Son Güncelleme:
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Adıyaman Belediyesi’nde değerlendirme toplantısı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, birim müdürleriyle bir araya gelerek, sürdürülen ve hedeflenen projelerle hizmetler konusunda istişarelerde bulundu.
Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi’nde verimliliği arttırmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla birim müdürleriyle istişare toplantısında bir araya geldi.
Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen projelerin konuşulduğu toplantıda birim müdürlerini tek tek dinleyerek 2020 yılı boyunca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan Kılınç, 2021 yılında hedeflerinin daha da ileri olduğunu dile getirdi.
Toplantı sonunda kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, “Belediyemizde verimliliği arttırmak amacıyla birim müdürlerimizle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunduk. Oldukça verimli geçen toplantıda sürdürülen ve hedeflenen projeler ile tamamlanan çalışmalar hakkında müdürlerimizden bilgiler aldık. İnşallah el birliğiyle halkımıza hizmetin en iyisini sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi’nde değerlendirme toplantısı

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