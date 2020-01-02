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  4. Adıyaman Belediyesi’nden, fedakar anneye ziyaret

Adıyaman Belediyesi’nden, fedakar anneye ziyaret

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM Yetinler Komisyonu üyeleri, 12 yıl önce eşini kaybeden ve 3 çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Naile Sarıkaya’yı evinde ziyaret etti.Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Yetimler Komisyonu üyeleri, 12 yıl önce eşini kaybederek, 3 çocuğuyla yalnız yaşamak zorunda kalan Naile Sarıkaya’yı evinde ziyaret ederek moral verdi.Komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren fedakar anne Naile Sarıkaya, emeği geçenlere teşekkür ederek, çok duygulandığını söyledi.Komisyon üyeleri ise yaptıkları açıklamada, Sarıkaya ailesini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, anneye ve çocuklara moral olunması amacıyla çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.

Adıyaman Belediyesi’nden, fedakar anneye ziyaret

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM Yetinler Komisyonu üyeleri, 12 yıl önce eşini kaybeden ve 3 çocuğuyla yaşama tutunmaya çalışan Naile Sarıkaya’yı evinde ziyaret etti.
Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Yetimler Komisyonu üyeleri, 12 yıl önce eşini kaybederek, 3 çocuğuyla yalnız yaşamak zorunda kalan Naile Sarıkaya’yı evinde ziyaret ederek moral verdi.
Komisyon üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren fedakar anne Naile Sarıkaya, emeği geçenlere teşekkür ederek, çok duygulandığını söyledi.
Komisyon üyeleri ise yaptıkları açıklamada, Sarıkaya ailesini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, anneye ve çocuklara moral olunması amacıyla çeşitli hediyeler verdiklerini söyledi.

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