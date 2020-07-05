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Adıyaman Belediyesinden, ‘İmar ve şehir’ konulu söyleşi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.07.2020 17:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın en önemli problemleri arasında yer alan imar ve şehirleşme sorununu ortadan kaldırmak için Adıyaman Belediyesi, konuyla ilgili şehirde bulunan tüm paydaşları bir araya getirerek önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı.Adıyaman Belediyesi İmar Komisyonu, mimari estetik komisyonu ile imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Şehir ve imar’ konulu söyleşiye ev sahipliği yapan Başkan Kılınç, böyle önemli bir konu için şehirdeki tüm paydaş kurum, kuruluş, oda ve şahıslardan destek istedi.Şehrin imarıyla ilgili kurumların temsilcilerinin, ildeki mimar ve mühendis odalarının temsilcilerinin, STK temsilcilerinin, Adıyaman Üniversitesinde görevli akademisyenlerin ve belediyenin birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen ve imar planının genel sorunlarının, Adıyaman Belediyesi imar yönetmeliğinin oluşturulmasının, kent ulaşım ana planının ve kent estetiğinin gündem konusu olduğu söyleşi iki oturum halinde yapıldı.İlk oturumu Adıyaman Belediyesi meclis üyelerinden Orhan Bilgiç’in, ikinci oturumu ise yine Adıyaman Belediyesi meclis üyelerinden Erdoğan Şahin’in yönettiği söyleşinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, amaçlarının Adıyaman’ın geleceğini planlamak olduğunu söyleyerek, “Programı düzenlememizdeki amacımız, ilimizde yeni bir yaşam alanı oluşturmaktır.

Adıyaman Belediyesinden, ‘İmar ve şehir’ konulu söyleşi

Adıyaman’ın en önemli problemleri arasında yer alan imar ve şehirleşme sorununu ortadan kaldırmak için Adıyaman Belediyesi, konuyla ilgili şehirde bulunan tüm paydaşları bir araya getirerek önemli bir söyleşiye ev sahipliği yaptı.
Adıyaman Belediyesi İmar Komisyonu, mimari estetik komisyonu ile imar ve şehircilik müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Şehir ve imar’ konulu söyleşiye ev sahipliği yapan Başkan Kılınç, böyle önemli bir konu için şehirdeki tüm paydaş kurum, kuruluş, oda ve şahıslardan destek istedi.
Şehrin imarıyla ilgili kurumların temsilcilerinin, ildeki mimar ve mühendis odalarının temsilcilerinin, STK temsilcilerinin, Adıyaman Üniversitesinde görevli akademisyenlerin ve belediyenin birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen ve imar planının genel sorunlarının, Adıyaman Belediyesi imar yönetmeliğinin oluşturulmasının, kent ulaşım ana planının ve kent estetiğinin gündem konusu olduğu söyleşi iki oturum halinde yapıldı.
İlk oturumu Adıyaman Belediyesi meclis üyelerinden Orhan Bilgiç’in, ikinci oturumu ise yine Adıyaman Belediyesi meclis üyelerinden Erdoğan Şahin’in yönettiği söyleşinin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, amaçlarının Adıyaman’ın geleceğini planlamak olduğunu söyleyerek, “Programı düzenlememizdeki amacımız, ilimizde yeni bir yaşam alanı oluşturmaktır. Bu yaşam alanını hem akıllı, hem de içerisinde bisiklet ve yürüyüş yollarının da bulunacağı sağlıklı kent konseptinde düşünüyoruz. Bunun için programa katılan tüm arkadaşlarımızdan önerilerini sunmalarını istiyoruz. Çünkü bu şehir hepimizin, burası dertlenme, ümitsiz olma yeri değil, aksine çözüm üretme merciidir. Belediye hepinizin, meclis sizsiniz. Tüm olumsuzluklara rağmen ne yapabilirizi konuşmak için bugün burada bir araya geldik. Şimdiden sunacağınız önerileriniz için hepinize teşekkür ediyor, söyleşimizin ilimiz adına hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Belediye Başkanı Kılınç’ın konuşmasının ardından oturuma geçildi. Konu ile ilgili verilen bilgilerden sonra sırasıyla söz alan paydaşlar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’a böyle önemli bir konuya kendilerini de dahil ettiği için teşekkür edip, imar ve şehirleşme konusun da önerilerini sundu.

Adıyaman Belediyesinden, ‘İmar ve şehir’ konulu söyleşi

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