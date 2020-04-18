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Adıyaman Belediyesi’nden muhtarlara yazıcı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.04.2020 15:57 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, il merkezine bağlı mahalle muhtarına işlerinde kolaylık sağlaması amacıyla bilgisayar yazıcısı dağıttı.Adıyaman Belediyesi tarafından, 33 mahalle muhtarına yazıcı dağıtımı gerçekleştirildi.

Adıyaman Belediyesi’nden muhtarlara yazıcı

Adıyaman Belediyesi, il merkezine bağlı mahalle muhtarına işlerinde kolaylık sağlaması amacıyla bilgisayar yazıcısı dağıttı.
Adıyaman Belediyesi tarafından, 33 mahalle muhtarına yazıcı dağıtımı gerçekleştirildi. Daha önce bilgisayar hediye edilen muhtarlara bu kez yazıcı temin ettiklerini söyleyen Adıyaman Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdiresi Aysun Hallaç, amaçlarının muhtarların işlerini daha rahat yapabilmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Hediye edilen yazıcıları alan mahalle muhtarları ise her zaman yanlarında olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve Muhtarlık İşleri Müdiresi Aysun Hallaç’a teşekkür ederek, “Daha önce muhtarlıklarımıza bilgisayar hediye eden Belediye Başkanımız tarafından bu kez de işlerimizin çok kolaylaştıracak olan yazıcılar hediye edildi. Kendilerine verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Adıyaman Belediyesi’nden muhtarlara yazıcı

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