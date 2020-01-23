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Adıyaman'da feci kaza! Otobüsü gören inanamadı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 23.01.2020 14:44 | Son Güncelleme

Adıyaman’da otomobil ile çarpışan otobüs ters döndü, 3 kişinin yaralandığı kazada can pazarı yaşandı.

Kaza, Adıyaman Gölbaşı Karayolu 9. kilometresindeki Yarmakaya köyü yol ayrımında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Yaşar D. yönetimindeki şehir içi halk otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen Ömer Caner A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobil ile çarpışan otobüs refüje çıkarak ters döndü.

Kaza yerinde can pazarı yaşandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler araçlarda bulunan kişileri çıkarttı. Kazada sürücüler ile Hacı Yusuf Erdoğan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Adıyaman Otobüs

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