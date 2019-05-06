SPOR

Adıyaman'da Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'ın, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmasıyla Adıyaman’da galibiyete sevinen Sarı-kırmızılı taraftarlar ile Siyah-beyazlı taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Adıyaman'da Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede

Ligin 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala liderlik koltuğuna oturdu. Adıyaman'daki Galatasaraylı taraftarlar Sümer Meydanı'nda toplanarak ellerinde meşalelerle kutlama yaparken bazı taraftarlar ise konvoy oluşturarak sevinç gösterinde bulundu.

Yenilgiye üzülen Beşiktaşlı taraftarlarla ve galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlar arasında yaşanan kısa süreli arbede ise polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Taraftarlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.

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Galatasaray Beşiktaş

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