Adıyaman'da Galatasaraylı ve Beşiktaşlı taraftarlar arasında arbede

Ligin 31. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yenerek ligin bitimine 3 hafta kala liderlik koltuğuna oturdu. Adıyaman'daki Galatasaraylı taraftarlar Sümer Meydanı'nda toplanarak ellerinde meşalelerle kutlama yaparken bazı taraftarlar ise konvoy oluşturarak sevinç gösterinde bulundu.
Yenilgiye üzülen Beşiktaşlı taraftarlarla ve galibiyeti kutlayan Galatasaraylı taraftarlar arasında yaşanan kısa süreli arbede ise polisin müdahalesiyle sonlandırıldı. Taraftarlar daha sonra olaysız şekilde dağıldı.
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