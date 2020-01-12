YURTHABER
  4. Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.01.2020 21:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, iki komşu arasında çıkan yumruklu kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!

Edinilen bilgilere göre, Malazgirt Mahallesi Malazgirt Parkı yakınlarında iki komşu arasında bilinmeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga olayına çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan şahısları tek tek etkisiz hale getirdi. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sonrasında kavgaya karışan şahıslar olay yerinden uzaklaştı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

Komşular arasında yumruklu kavga

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHer yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...Her yaptığı olay oluyor! Memleketi bakın neresi...
Dur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılarDur ihtarına uymadılar yakalanacaklarını anlayınca bunu yaptılar
İkamet hırsızı tutuklandıİkamet hırsızı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kavga

En Çok Okunan Yerel Haberler

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Elazığ’da dolunayın görsel şöleni

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Kayserispor Oğuzhan’ı renklerine bağladı

Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Aydın'da uçuruma yuvarlanan traktörün sürücüsü öldü

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kamyonet tıra çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı

Okul kantinlerinin korkulu rüyası son işinde yakalandı

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Ocak Pazar

İmsak
06:09
Sabah
07:35
Öğle
12:40
İkindi
15:13
Akşam
17:35
Yatsı
18:55

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler12 Ocak Pazar

Ankara Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Besni
Yaşam Eczanesi
Golbasi
İnan Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

İşadamı Akcan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

İşadamı Akcan, Çalışan Gazeteciler Gününü kutladı

Çelik: “2019 yılında 125 bin 175 vatandaşımıza ulaştık”

Çelik: “2019 yılında 125 bin 175 vatandaşımıza ulaştık”

Yatağında ölü bulundu

Yatağında ölü bulundu

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Köy Okulunun Etkinliğinde Görsel Şölen Yaşandı

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Çiftçiler Tarlada Tarihi Mozaik Buldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.