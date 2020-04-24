Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adıyaman Gençlik Merkezi'nde, gençlik liderleri ve gönüllülerin katılımıyla 3D yazıcılarda üretilen 400 korumalı maske, kentteki eczacılara verilmek üzere Eczacılar Odası'na teslim edildi.

Kent genelinde vatandaşlar "evde kal" çağrılarına büyük oranda uyarken ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkan kişilerin ise maske ve eldiven taktıkları görüldü.

- Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, eczane, PTT, pazar yeri ve sanayi olmak üzere toplam 2,6 milyon maskenin kent genelinde ücretsiz olarak dağıtıldığını belirtti.

27 Nisan Pazartesi'den itibaren, 600 bini eczaneler olmak üzere toplam bir milyon maskenin daha dağıtılacağını aktaran Gül, dün yapılan denetimlerde de fahiş fiyat uygulayan 28 işletmeye, cezai işlem yapıldığını kaydetti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaptığı kontrollerde, 82 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ve Hıfzıssıhha kanununa uymamaktan işlem yaptı.