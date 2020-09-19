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Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı iptal edildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.09.2020 20:53 | Son Güncelleme

Adıyaman Medya Trend Fuarcılık tarafından 23-27 Eylül tarihinde yapılacak 5.

Adıyaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı iptal edildi

Adıyaman Medya Trend Fuarcılık tarafından 23-27 Eylül tarihinde yapılacak 5. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı korona virüs nedeniyle iptal edildi
Adıyaman Fuar Merkezinde yapılması planlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve fuar komisyonunda yer alan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu, Tarım ve Orman Müdürü Nurettin Kıyas’ın görüşleri doğrultusunda artan Covid-19 vakalarından dolayı iptal edildiği açıklandı.
Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Medya Trend Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül vatandaşın sağlığının her şeyden önemli olduğuna vurgulayarak, “Büyük bir heyecanla hazırlıklarını tamamladığımız Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarımızın iptali firmamız inisiyatifiyle Adıyaman halkının ve katılımcı firmalarımızın sağlığı düşünülerek ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Halkımızın sağlığı tüm organizasyonlardan önde gelir. Fuarlarımızı vatandaşımız için yapmaktayız, dolayısıyla onları riskli ortamlardan uzak tutmakta başlıca görevlerimizdendir. İleri bir tarihe ertelediğimiz fuarımızı daha sağlıklı bir ortamda yapmak en büyük arzumuzdur. Heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmeden fuar çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

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