Adıyaman merkezli 2 ilde terör örgütü PKK operasyonunda 3 gözaltı

Adıyaman ve Malatya'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda, Adıyaman ve Malatya'da düzenlenen operasyonda, PKK üyesi olduğu iddia edilen A.E, H.S. ve R.Ç. gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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