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Adıyaman Perre MTAL öğrenciler arasında mülakat yaptı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 06.03.2020 10:32 | Son Güncelleme

Adıyaman Perre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) yönetimi tarafından istihdam ve burs garantili öğrenciler belirlenmesi için mülakat yapıldı.Adıyaman Perre MTAL (Turizm Lisesi) 180’i proje sınıfında, 150’si diğer sınıflarda okuyan 330 öğrenci arasında mülakat yapıldı.

Adıyaman Perre MTAL öğrenciler arasında mülakat yaptı

Adıyaman Perre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) yönetimi tarafından istihdam ve burs garantili öğrenciler belirlenmesi için mülakat yapıldı.
Adıyaman Perre MTAL (Turizm Lisesi) 180’i proje sınıfında, 150’si diğer sınıflarda okuyan 330 öğrenci arasında mülakat yapıldı. Burs ve istihdam garantili eğitim için belirlenecek olan 60 öğrenci için Türkiye Petrolleri Kültür Merkezi’nde mülakat yapıldı.
Adıyaman turizmine ve eğitimine katkı sunacak olan Adıyaman Perre MTAL Müdürü Hakan Temel, “Proje okulu olarak tescillenen okulumuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı protokolü kapsamına da alındı. Turizm alanı öğrencilerimiz için 9. sınıftan itibaren asgari ücrete yakın ve her yıl bir üst sınıfta yüzde 25 artan oranlı ücretlerle staj imkanı sağlanacaktır. Kısaca öğrencilerimiz mesleklerini 9. sınıftan itibaren uygulamalı ve maaşlı olarak, ulusal düzeyde anlaşmış olduğumuz otellerde yapmaya başlayacaklar. Staj dönemi Nisan ayı sonunda başlayıp, Ekim ayının başına kadar devam edecektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında öğrencilerimiz, okulumuzdan 3 yabancı dil öğrenerek mezun olacak ve mezuniyet sonrasında üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz için burs imkanları ve istihdam olanakları sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Perre MTAL öğrenciler arasında mülakat yaptı

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