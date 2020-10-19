Adıyaman sanayisini düzenlenen toplantıda konuşuldu

Adıyaman Belediyesi ile İKA, teşvikte 6. bölgede yer alan Adıyaman’a yatırım ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu kez de Adıyaman’ın sanayi alanında daha ileriye gitmesi için uzmanlarla bir araya geldi.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni teşvik paketinde 6. bölgede yer alan Adıyaman’a hangi yatırımların ve projelerin kazandırılmasının şehre daha çok fayda sağlayacağı konusunda görüş alışverişinde bulunmak amacıyla İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) uzmanlarını belediyede ağırlayan Başkan Kılınç ve ekibi, Adıyaman’ın sanayi şehri olması için belediye olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Belediye Başkan Yardımcıları ve birim müdürlerinin de katıldığı toplantı sonunda bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan son teşvik paketinde 6. bölgede yer alan ilimizin bu işten en faydalı şekilde yararlanabilmesi için bizde elimizi taşın altına koyduk. Şehrimize hangi yatırımların daha faydalı olacağı ve hangi projelerin Adıyaman’ımıza daha fazla yarar sağlayacağı konusunda İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarından bilgiler aldık. İnşallah el birliğiyle ilimizi bir sanayi şehri haline getireceğiz” diye konuştu.



