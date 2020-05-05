Adıyaman Trafik Haftasına hazırlanıyor

Adıyaman’da, 2-8 Mayıs Trafik Haftası hazırlıkları başladı.

Trafik kazalarına dikkat çekmek, trafik kazalarının getirdiği olumsuzlukları gündeme taşımak ve trafik kazalarının en aza indirilmesi konusunda ülke genelinde bir bilinç oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Trafik Haftası kapsamında il merkezinde Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı. Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla il merkezinde bulunan reklam panolarına afişler asarak Trafik Haftasını kutladı. Ekipler aynı zamanda kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklardaki yaya geçit çizgilerini de yeniledi.

