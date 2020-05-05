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Adıyaman Trafik Haftasına hazırlanıyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.05.2020 15:02 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, 2-8 Mayıs Trafik Haftası hazırlıkları başladı.Trafik kazalarına dikkat çekmek, trafik kazalarının getirdiği olumsuzlukları gündeme taşımak ve trafik kazalarının en aza indirilmesi konusunda ülke genelinde bir bilinç oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Trafik Haftası kapsamında il merkezinde Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı.

Adıyaman’da, 2-8 Mayıs Trafik Haftası hazırlıkları başladı.
Trafik kazalarına dikkat çekmek, trafik kazalarının getirdiği olumsuzlukları gündeme taşımak ve trafik kazalarının en aza indirilmesi konusunda ülke genelinde bir bilinç oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen Trafik Haftası kapsamında il merkezinde Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince çalışmalar yapıldı. Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Trafik Amirliği ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla il merkezinde bulunan reklam panolarına afişler asarak Trafik Haftasını kutladı. Ekipler aynı zamanda kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklardaki yaya geçit çizgilerini de yeniledi.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Mayıs Salı

İmsak
03:46
Sabah
05:20
Öğle
12:29
İkindi
16:16
Akşam
19:28
Yatsı
20:55

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Mayıs Salı

Ankara Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Zuhal Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Besni
Lale Eczanesi
Golbasi
Aksa Eczanesi
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