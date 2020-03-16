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Adıyaman Ülkü Ocaklarından kolonya ikramı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.03.2020 09:34 | Son Güncelleme

Adıyaman Ülkü Ocakları tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının ardından Adıyaman’ın en kalabalık yeri olan Demokrasi Parkı’nda vatandaşlara kolonya ikram etti.Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından parka oturan vatandaşlara kolonya ikram ederek, temizlik konusunda uyarılarda bulundu.

Adıyaman Ülkü Ocaklarından kolonya ikramı

Adıyaman Ülkü Ocakları tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü salgınının ardından Adıyaman’ın en kalabalık yeri olan Demokrasi Parkı’nda vatandaşlara kolonya ikram etti.
Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanlığı tarafından parka oturan vatandaşlara kolonya ikram ederek, temizlik konusunda uyarılarda bulundu. Adıyaman Ülkü Ocakları Başkanı Taha Şahin, “Dünyamız tarih boyunca çeşitli salgınlarla, hastalıklarla yüzleşmek zorunda kalmıştır. Maalesef son dönemde karşımıza çıkan korona virüsü bunların en risklilerinden birisi olarak görülmektedir. Her ne kadar başlangıçta hastalık Asya menşeli bir sürece sahip olsa da, sonrasında hemen hemen bütün dünyaya yayılmış ve pandemi ilan edilmiştir.
Şüphesiz bu süreçte, devletimizin almış olduğu önlemler ve atmış olduğu adımlar ülkemiz adına riskin minimum seviyede kalması için önleyici bir yapı arz etmiştir. Sağlık Bakanlığımızın bu konudaki hassasiyeti bütün vatandaşlarımızın malumudur” dedi.
Başkan Şahin, vatandaşları bu süreçte üç önemli konu üzerinde uyararak, “Birincisi, hiçbir surette hijyen konusunu elden bırakmamak lazımdır ve bu konudaki hassasiyetimizin azami seviyede olması gerekmektedir. İkincisi, ilgili Bakanlıklarımızın yapmış oldukları açıklamalar takip edilmeli ve verilen tavsiyelere hususen uyulmalıdır. Üçüncü olarak, gerek sosyal medya mecralarından gerekse de diğer basın araçlarından yapılan yalan haberlere veya provokasyonlara prim verilmemeli, sürece aklıselimle yaklaşılmalıdır.
Ülkemiz birçok sıkıntılı süreci geride bıraktığı gibi, Allah’ın izni ile en az hasarla bu süreci de geride bırakacaktır. Dileğimiz devletimizin ve her bir vatandaşımızın sağlıkla bu süreci atlatmasıdır” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Ülkü Ocaklarından kolonya ikramı

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