"Ya Fenerbahçe'ye ya Beşiktaş'a gider" derken... İstifa yükleniyor

Dün akşam da Amed Sportif Faaliyetler karşısında flaş bir skorla sahadan 5-0 mağlup ayrılan Başakşehir'de Nuri Şahin ile yolların ayrılması bekleniyor. Nijeryali golcü Gıft Orban'ı durduramayan Nuri Şahin'in öğrencileri sahadan farklı mağlup ayrıldı.

Kadrosunda Opoku, Olsen, Yusuf Sarı, Shomurodov, Bertuğ gibi önemli isimler bulunan Başakşehir; 2019-2020 sezonunda Okan Buruk yönetiminde şampiyon olma başarısını göstermişti.

HEM FENERBAHÇE HEM BEŞİKTAŞ…

Hem geçen sezon hem de bu sezon başında Fenerbahçe ile Beşiktaş ile adı anılan hatta Beşiktaş ile anlaştığına dair haberler çıkan Nuri Şahin; Başakşehir'in başında bu sezon 7 maça çıktı. Bu maçların birini kazanan Nuri Şahin'in öğrencileri 2 beraberlik 4 de mağlubiyet aldı.

DORTMUND’UN BAŞINDA 27 MAÇ

Nuri Şahin, Antalyaspor formasıyla futbolu bıraktıktan sonra aynı takımın teknik direktörü olmuştu. Daha sonra Dortmund'un yardımcı antrenörü olan Şahin; 1 Temmuz 2024 ile 22 Ocak 2025 tarihleri arasında Dortmund'un teknik direktörü olarak 27 maça çıktı. Şahin; 15 Eylül 2025'te Başakşehir'in teknik direktörü oldu.