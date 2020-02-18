Kommagene kültürünün eşsiz hoş görüsüne tanıklık eden Adıyaman, Uluslararası Nemrut Festivaline hazırlanıyor.

Adıyaman Valiliği öncülüğünde, Adıyaman Belediye Başkanlığı ile Adıyaman Üniversitesi’nin destek vererek düzenlenecek Uluslararası Nemrut Festivali ile ilgili bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

Temmuz veya Eylül ayında yapılması düşünülen festivalle ilgili yol haritasını belirlemek amacıyla Vali Aykut Pekmez Başkanlığında özel bir otelde düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Vali Yardımcısı Bedir Deveci, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Adıyaman’daki otel sahipleri, turizm sektörü temsilcileri, tur operatörleri ile seyahat acentelerinin yetkilileri katıldı.

Toplantıda, yapılacak olan festivalin coşkulu ve renkli geçmesi için festival tertip komitesinin kurulması ve kurumlar arası görev dağılımı görüşülerek, yol haritası belirlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Aykut Pekmez, “Bu festival adeta açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman’ın sahip olduğu turistik değerlerin tanıtımı açısından çök önemlidir. Bildiğiniz gibi Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy bundan 4 ay önce ilimize gelerek Adıyaman’ın sahip olduğu tarihi ve turistik mekanlarını gezdi. Adıyaman’ın turizm potansiyelinin iyileştirilmesi ile ilgili Valilik olarak projelerimizi hazırladık. Özellikle Nemrut Dağına raylı sistem yapılması ile ilgili bizzat bakanımızın öncülüğünde bu yıl bir çalışma yapılacak. Nemrut Ören yerindeki heykellerin korunması ile ilgili de bir projemiz ve bunu bu yıl hayata geçireceğiz. Diğer taraftan Şehir merkezine 3 kilometre mesafedeki Kommagene uygarlığının 5 beş büyük kentinden bir olan Perre Antik Kentinin çevre ve peyzaj düzenlemesi projemiz var. Buranın yerli ve yabancı turistler açısından bir çekim merkezi olması ve tarihin canlandırıldığı bir cazibe merkezi olması için çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanı üniversitemizin katkısı ile bakanlığımız tekrar kazı programına aldı. Önümüzdeki günlerde kazı çalışmalarına başlayacağız. Yine şehrimize gelen yerli ve yabancı turist sayısını artırmak ve turistlerin şehir merkezinde daha fazla zaman geçirmesini sağlamak amacıyla tarihi Tuz Hanında restorasyon çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Adıyaman’ın tanıtımı açısından çok önemli gördüğümüz Uluslararası Nemrut Festivalimize Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy’da katılarak bakanlık olarak destek verecekler. Bu festivale uluslararası tur operatörleri, seyahat acenteleri, gazete, televizyon ve köşe yazarlarının da katılmasını bizzat bakanlığımız davet edecek. Eylül ayı içerisinde yapmayı düşündüğümüz festival 4-5 gün sürecek. Hem ulusal bazda hem uluslararası bazda ses getirebilecek sanatçıları festivale davet etmeyi planlıyoruz. Festivali de güzel bir organizasyonla icra edebilirsek inşallah 2021 yılını Nemrut Yılı ilan edilmesi ile ilgili gayret ve çalışmalarımız var. Bugünde yapacağımız festivalin renkli ve güzel bir şekilde geçmesi amacıyla siz değerli turizm sektörü temsilcilerinin de fikir ve görüşlerini almak üzere bu toplantıyı tertip ettik” dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, “Bugün düzenleyeceğimiz Uluslararası Nemrut Festivali ile ilgili siz değerli turizm sektörü temsilcileri ile fikir alışverişinde bulunarak beyin jimnastiği yapılabilmesi için bir istişare toplantısı düzenliyoruz. Adıyaman doğa, kültür, turizm, spor ve inanç turizmi açısından çok büyük bir potansiyele sahip bir kent. Bu kadar zengin bir potansiyele sahip bu kentte turistin niteliğini artırmak lazım. Dünyada en fazla turist çeken ülkelerin başında geliyoruz ama gelir getirici bakımda 13. Sırada yer alıyoruz. Bizim geçmişe dönük eleştiriden ziyade yeni dönemde ne yapabiliriz. Adıyaman’ın sahip olduğu tüm tarihi ve turistik değerleri göz önünde bulundurarak Belediye olarak bu festivale destek vereceklerini” ifade etti

Uluslararası Nemrut Festivalinin coşkulu bir şekilde geçmesi amacıyla toplantıya katılan STK Başkanları ve turizm sektörü temsilcileri karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.



