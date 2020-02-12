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Adıyaman Üniversitesi’nde eğitime kar tatili

ADIYAMAN HABERLERİ  | 12.02.2020 23:45 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde yarın saat 15.00’a kadar kar yağışının yoğun olacağı ön görüldüğünden Adıyaman Üniversitesi merkez yerleşkesi ile ilçelerdeki yerleşkelerde eğitim- öğretim gören öğrenciler için 13 Şubat 2020 tarihinde ara verilmiştir.

Adıyaman Üniversitesi’nde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.
Adıyaman Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "İl genelinde yarın saat 15.00’a kadar kar yağışının yoğun olacağı ön görüldüğünden Adıyaman Üniversitesi merkez yerleşkesi ile ilçelerdeki yerleşkelerde eğitim- öğretim gören öğrenciler için 13 Şubat 2020 tarihinde ara verilmiştir. Ayrıca Adıyaman Üniversitesinde çalışan hamile ve engelli personellerde 13 Şubat 2020 Perşembe günü idari izinli sayılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

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Merkez
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Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
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