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Adıyaman Valiliği kuvvetli fırtına ve zehirlenme uyarısı yaptı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.02.2020 18:49 | Son Güncelleme

Meteorolojinin şiddetli fırtına yönündeki tahminlerinin ardından Adıyaman Valiliği vatandaşları fırtına ve zehirlenmelere karşı uyardı.Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13.

Meteorolojinin şiddetli fırtına yönündeki tahminlerinin ardından Adıyaman Valiliği vatandaşları fırtına ve zehirlenmelere karşı uyardı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğünün meteorolojik değerlendirmesine göre Cuma günü doğu ve güney yönlerden, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi.
Valilik açıklamasında, oluşması muhtemel riskler (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, kar örtüsü bulunan yerlerde tipi, çığ, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmeleri) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerektiğini açıkladı.
Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“Ülkemizde sıkça meydana gelen sobadan sızan gazdan zehirlenmelerin İlimizde meydana gelmemesi ve istenmeyen olaylara maruz kalınmaması için aşağıdaki önlemlerin halkımıza duyurulması uygun görülmüştür.
Bacalar; odun ve kömür gibi yüksek oranda is ve kurum bırakan yakıt kullanıldığında 2 ay ara ile, diğer yakıtlar kullanıldığında 3 ay ara ile temizlenmelidir. Bacalar bina tepe yüksekliğinden en az 50 cm daha yüksek olmalıdır.
Soba boruları; odun ve kömür gibi yüksek oranda is ve kurum bırakan yakıt kullanıldığında bir ay ara ile, diğer yakıt çeşitleri kullanıldığında 2 ay ara ile mutlaka temizlenmelidir. Soba boruları binaya temas ettirilmemeli, demir kelepçe ile tavan veya duvarlara tespit edilmelidir. Soba yakılırken parlayıcı ve patlayıcı madde kullanılmamalıdır. Soba yanarken soba civarında kolay yanıcı maddeler (kibrit, odun vb.) bulundurulmamalı ve çamaşır kurutulmamalıdır. Soba boruları zorunlu olmadıkça bölgemizde esen hakim rüzgar yönüne karşı kurulmamalıdır. Soba borularının hakim rüzgar yönünde olması zorunlu ise dirsek kullanarak baca yönü değiştirilmeli ve boru ucuna döner başlık takılmalıdır. Özellikle fırtınalı ve yağışlı havalarda vatandaşlarımızın sobalarını kontrollü olarak yakmaları ve söndürmeden uyumamaları konusunda yerel TV ve radyo aracılığıyla uyarıcı nitelikte yayın ve ikazda bulunulmalıdır.
Şiddetli esen fırtınalı gecelerde sobadan sızan gazdan zehirlenerek ölümlere sebep verilmemesi için sobalar mutlaka söndürülmelidir.
Vatandaşlarımızın kötü hava şartlarında dikkatli olmaları komşularını da sürekli uyarmaları ve kontrol etmeleri, acil durumlarda ise 112 nolu Acil Çağrı Merkezi telefonuna ihbarda bulunmaları önem taşımaktadır. Önemle duyurulur.”

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