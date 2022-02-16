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Adıyaman Valisi Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret

16.02.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman Valisi Çuhadar'dan yaralı askere ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Suriye'de terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada yaralanan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren sözleşmeli er Murat Doğan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı emrinde görevliyken geçici görevle gittiği Suriye'nin Doruk bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada 5 Şubat'ta yaralanan ve Kilis Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından memleketi Adıyaman'a sevk edilen sözleşmeli er Murat Doğan'ın tedavisi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Doğan'ı ziyaret eden Çuhadar, Başhekim Doç. Dr. Fatih Doğan'dan bilgi alıp yaralı asker Doğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çuhadar, devlet olarak her zaman yaralı asker ve ailesinin yanlarında olduklarını, herhangi bir ihtiyaç ve sıkıntı olması durumunda telefonunun 24 saat açık olduğunu ifade etti.

Askerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Çuhadar, şunları kaydetti:

"Kahraman askerimizin sağlık durumunun ve moralinin yerinde olduğunu gördüm. Buna da çok mutlu oldum. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Ülkemizin huzur ve güveni için yurdumuzun dört bir tarafında gece-gündüz demeden zor şartlar altında görev yapan tüm güvenlik görevlilerimize Allah güç, kuvvet versin. Yüce Allah, kahraman Mehmetçiklerimizi her türlü kazadan, beladan korusun ve esirgesin."

Sözleşmeli er Murat Doğan ve ailesi ise gösterdiği yakın ilgi ve desteklerinden dolayı Çuhadar'a teşekkür etti.

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