Güllü'nün aylık geliri ortaya çıktı! Ölümünden 4 gün sonra BES'i bozdurdular

Yalova'da, "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un (52), 26 Eylül'de ölümüyle ilgili olarak gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, cumartesi günü sabah saatlerinde, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

Bu gelişmelerin ardından Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

Günaydın'dan Abdurrahman Şimşek'in haberine göre; Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Günyer, sanatçıyı miras için öldürdükleri iddiasıyla Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve eski eşi Gürol Gülter hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Güllü'nün ölüm nedeniyle ilgili yaptığı araştırmaları sürdürürken, Güllü'nün 2009'dan itibaren iki asgari ücret miktarıyla başlattığı ve ölümüne kadar devam ettirdiği Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) paranın yasal mirasçıları olan çocukları Tuğberk ve Tuğyan tarafından Güllü'nün ölümünden 4 gün sonra çekildiği bilgisine ulaştı.

Güllü'nün mirası nedeniyle planlı olarak öldürüldüğünü düşünen ablası Kader Tut ile erkek kardeşi Raşit Günyer, avukatları aracılığıyla Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Soruşturma dosyasına giren dilekçeye göre, milyonları bulan bu paranın çekilmesinin ardından 2023 yılında Güllü'nün eski eşi Gürol Gülter'in lehter olduğu 4 farklı hayat sigortasının da yaptırıldığı, bu poliçelerden birinin poliçeler ifşa olduktan iptal edildiği, diğer 3 poliçenin de tahsili için müracaat edildiği ortaya çıktı.

ÖLÜMÜNDEN 4 GÜN SONRA...

Suç duyurusunun ardından başsavcılık, şikâyeti Güllü'nün cinayet dosyasıyla birleştirdi. Güllü'nün hesaplarını ve sigorta poliçelerinden ne kadar para çekildiğiyle ilgili bankalarla ve sigorta şirketleriyle yazışma yapıldı.

1 hafta sonra da sigorta şirketi veraset ilamı ve diğer belgeleri istedi. Çocuklar bu belgeleri de sigorta şirketine gönderdi.

Dilekçeye göre eski eş Gürol Gülter, Güllü'nün kardeşlerine maddi ve manevi zararlar verdi. Bu nedenle ölüm olayının meydana gelişinde azmettiren ve planlayan kişi olduğu, diğer şüphelileri de planlı şekilde öldürme olayının içine katan kişi olduğu dile getirildi.

Güllü'nün kardeşlerinin, savcılığa yaptıkları suç duyurusunda Güllü'nün ölüm nedeni de, poliçe bedelleri ile birlikte ticari marka haklarını da alma amacıydı.

Güllü'nün ablası ve erkek kardeşinin, Güllü'nün, başta eski eş Gürol Gülter olmak üzere çocukları Tuğyan ve Tuğberk'le planlı bir şekilde öldürüldüğü iddiası savcılık tarafından incelemeye alındı.

AYLIK GELİRİ 4 MİLYON TL

Güllü'nün sahne aldığı mekânlarda ortalama günde 400 bin lira aldığı ve aylık yaklaşık 4 milyonluk bir gelire ulaştığı öğrenilirken cinayetin Güllü'nün mal varlığı nedeniyle işlenmiş olabileceği ihtimalini yükseltti.

Güllü'nün buradan elde ettiği gelirleri BES sistemine ara ödemelerle eklediği öğrenildi.