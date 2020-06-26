Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar’dan YKS mesajı

27-28 Haziran 2020 tarihleri arasında (Cumartesi ve Pazar) günü iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavıyla (YKS) ilgili mesaj yayımladı.

Vali Çuhadar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında öğrencileri güvenli bir şekilde sınavlara katılmaları için, sınav yapılacak okullar da her yer dezenfekte edildiğini söyledi. Vali Çuhadar, "Sınıflardaki oturma düzeni sosyal mesafe kuralları çerçevesinde planlanmış, öğrencilerimizin sınava sağlıklı bir ortamda girebilmeleri için gerekli olan tüm tedbirler alınmıştır.

Öğrencilerimizi ve ailelerini yakından ilgilendiren YKS Sınavı ile ilgili Adıyaman Valiliği olarak çocuklarımıza sorunsuz bir sınav günü planladık. Siz değerli Adıyamanlılardan da ricamız sınavın yapılacağı Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağına uyarak çocuklarımıza rahat bir sınav yapma imkanı tanımanızdır. Ayrıca, diğer ilçelerimizden sınav merkezinin yapılacağı ilçelerde YKS’ye girecek kız ve erkek öğrencilerimizin zaman kaybı yaşamaması için konaklama ihtiyaçları il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimize başvurmaları durumunda okul pansiyonlarında karşılanacaktır. Bu duygularla gençlerimizi yetiştiren, onlara emek ve destek veren öğretmenlerimize ve ailelerine teşekkür ediyor, YKS sınavının öğrencilerimize, ailelerine, eğitim camiamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor, eğitim hayatları için önemli bir aşama olan YKS sınavında tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

