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Adıyaman ve Gaziantep'te sis etkili oldu

ADIYAMAN HABERLERİ  | 18.11.2020 12:01 | Son Güncelleme

Adıyaman ve Gaziantep'te sis etkili oldu

Adıyaman'ın Kahta ve Gaziantep'in Araban ilçelerinde sis hayatı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle Kahta-Adıyaman, Kahta-Siverek kara yolunda görüş mesafesi düştü.

Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, trafik polisleri de vatandaşları araç takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

- Gaziantep

Gaziantep'in Araban ilçesinde de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler trafikte sis lambalarını yakarak ilerleyebildi.

Gaziantep-Adıyaman kara yolunun Karadağ, Araban-Besni kara yolunun Ergen geçitleri ile Fıstıklıdağ ve Fakılı grup yollarında da trafik sis nedeniyle aksadı.

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