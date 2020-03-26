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Adıyaman ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

ADIYAMAN HABERLERİ  | 26.03.2020 19:28 | Son Güncelleme

Adıyaman ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

ADIYAMAN /ŞANLIURFA (AA) - Adıyaman ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Adıyaman Belediyesi, Adıyaman Organize Sanayi Başkanlığı, Ticaret ve Sanayi Odası, Kasaplar Odası ve bazı iş adamlarının destekleriyle, koronavirüsten dolayı dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek dağıtılması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman Belediyesinin şehir genelindeki dezenfekte çalışmaları da devam etti.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da PTT merkez Şubesine giden Vali Abdullah Erin, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan emekli vatandaşların maaşlarının evlerinde verileceğini bildirdi.

Erin, vatandaşların evlerinden çıkmamasının alınabilecek en iyi tedbir olduğunu kaydetti.

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Adıyaman Belediye koronavirüs tedbirleri

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