Adıyaman ve Şanlıurfa'da koronavirüs tedbirleri

Adıyaman ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, cep telefonu üzerinden verdiği görüntülü mesajda, evde kalınması gerektiğini söyledi.

Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Pekmez, "Kendimiz, ailemiz, sevdiklerimiz, Adıyaman ve ülkemizin sağlığı için lütfen evde kalınız." dedi.

Adıyaman Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kararların ilki, belediyeye ait şehir içi otobüslerindeki oturma düzeni oldu.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, şehir içi otobüslerde seyrek oturma düzenine geçerek kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıyacak olan Adıyaman Belediyesi tarafından otobüslere, yolcular için de dezenfektan koyduruldu.

Bir başka kararı da gece otobüsleri için alan yetkililer, 23.00 ila 06.00 saatleri arasında

hizmet veren gece seferlerini de koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldırdı.

Adıyaman

Eczacılar Odasından alınacak kimlik kartlarıyla tüm eczane çalışanlarının şehir içi

otobüslerden ücretsiz yararlanacağı belirtildi.