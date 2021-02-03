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Adıyaman’a Radyasyon Onkolojisi Bölümü talebi

03.02.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’a Radyasyon Onkolojisi Bölümü talebi

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman’da ışın tedavisinin uygulanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını ve radyasyon onkolojisi bölümü açılmasını talep etti.Adıyaman’da kanser tedavisi gören vatandaşların çevre illere gitmek zorunda kaldıklarını ve bu durumun hastalarla ailelerinin maddi, manevi mağduriyetler yaşamasına sebep olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, “Ülkemizde ve dünyada kalp ve damar hastalıklarından sonra en fazla ölüme neden olan ikinci hastalık türü kanserlerdir.

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere Adıyaman’da ışın tedavisinin uygulanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını ve radyasyon onkolojisi bölümü açılmasını talep etti.
Adıyaman’da kanser tedavisi gören vatandaşların çevre illere gitmek zorunda kaldıklarını ve bu durumun hastalarla ailelerinin maddi, manevi mağduriyetler yaşamasına sebep olduğunu söyleyen Milletvekili Tutdere, “Ülkemizde ve dünyada kalp ve damar hastalıklarından sonra en fazla ölüme neden olan ikinci hastalık türü kanserlerdir. Günümüzde kanser hastalığının görülme sıklığı her geçen gün artmaktadır. Kanserle ilgilenen tıbbi birim olan onkoloji kliniklerinde cerrahi yöntemlere ek olarak kanser tedavisi için tercih edilen iki temel uygulama mevcuttur. Bunlar kemoterapi ve radyoterapidir. Kanser hücrelerinin radyasyon ışınları kullanılarak tahrip edilmesini sağlayan radyoterapi hastalığın tedavisinde önemli bir rol oynamaktadır. Tedavinin ilk günü ve tedavi boyunca en az haftada bir kere hastanın plana göre uygun tedavi aldığının kontrolünün gerekliliği gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde tedavinin bir süreç gerektirdiği açıktır.
Adıyaman’da Onkoloji Servisi bulunmasına karşın Radyasyon Onkolojisi bölümü bulunmamaktadır. Bu durum kanser tedavisi gören ve radyoterapi ihtiyacı olan hastaların tedavi olmak için başka şehirlere gitmesine sebep olmaktadır. Dolayısıyla maddi-manevi külfetler meydana gelmektedir. Bu durum zaten zor bir hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımızın ve ailelerinin ileri derecede mağduriyetler yaşamasına neden olmaktadır. Bu mağduriyetlerin önlenmesi, Adıyaman’da yaşayan kanser hastalarının Adıyaman’da tedavilerini sürdürebilmeleri için ivedi olarak radyasyon onkolojisi Bölümü açılması gerekmektedir” diye konuştu.

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