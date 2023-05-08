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Adıyaman’a savunma sanayi yatırımları yapılacak

08.05.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Adıyaman’a çok önemli yatırımlarda bulunacaklarını söyledi.

AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti İl Başkanı Emrah Bulucu tarafından karşılanan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Burada konuşan Demir, "Öncelikle geçmiş olsun diliyorum, büyük bir felaket yaşadık, vefat edenlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Felaketin yaralarını sarmak üzere devletimiz yaraları sarmak için çeşitli faaliyetlere devam ediyor. Tabi kalıcı konutlar bunlardan en önemlilerinden birisi, Bizler de ilk günden beri acil yardımlarla ilgili savunma sanayi şirketlerimizin devrede olmasını sağladık AFAD ile koordineli olarak. İlimizin ayağa kalmasında en önemlilerinden bir tanesi ekonomik canlılığı sağlamaktır. Konutların yanında istihdamı da oluşturmak o açıdan önemli bir projeye başladık. Bölgeye sadece konut değil belirli yatırımlar yaparak teknoloji getirerek istikrarın yanında istihdamı da sağlamak istedik. O anlamda bölge turlarımız devam ediyor, bugün de Adıyaman’dayız. Adıyaman’da depremden çok büyük yaralar almış bir ilimiz. Onun için burada da yapılabilecekleri hem yerinde görmek hem de daha önceden planladığımız burada duyurmak bölgemizdeki iş adamlarımızla, sanayicilerimizle istişare etmek üzere buradayız. Geniş bir yatırım programımız var. Tabi sanayi savunma sektörünün çeşitli dallarında sanayicilerimizin üretim yapmalarıyla ilgili önleri açık. Beklentimiz bir alanın tahsis edilmesi ve bu alanda biz sadece yatırım değil bitişiğinde orada çalışacak arkadaşlarımıza meskende sağlayacağız. Bu bir anlamda bölgede yeni bir model oluşturmak demek, istihdam sağlanacak kişiler bu bölgenin insanı olacak depremzede olması ise ilk önceliğimiz olacak” diye konuştu.

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