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Adıyaman’da 1 köy ve 31 adres karantina altına alındı

19.02.2021 11:18 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da 1 köy ve 31 adres karantina altına alındı

Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünün tamamı ve 31 adres karantina altına alındı.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı.Kurul, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünde ikiden fazla hanede (Covid-19) vakası görüldüğünden 18.02.2021 tarihinden itibaren 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına, Yenigüven köyündeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi.Kurul ayrıca, Adıyaman merkez ve bağlı köylerde Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 31 adresinde karantina altına alınmasını karar verdi.

Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünün tamamı ve 31 adres karantina altına alındı.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni karantina kararları aldı.
Kurul, Adıyaman merkeze bağlı Yenigüven köyünde ikiden fazla hanede (Covid-19) vakası görüldüğünden 18.02.2021 tarihinden itibaren 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanmasına, Yenigüven köyündeki okullarda yüz yüze eğitim ve öğretim hizmetlerine karantina süresince ara verilmesine karar verildi.
Kurul ayrıca, Adıyaman merkez ve bağlı köylerde Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin yaşadığı 31 adresinde karantina altına alınmasını karar verdi.

Adıyaman’da 1 köy ve 31 adres karantina altına alındı

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