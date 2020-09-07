YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman’da 135 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da 135 adres karantinaya alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 07.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

Adıyaman Valiliği yayımladığı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında 135 adresin karantinaya alındığını duyurdu.Adıyaman Valiliği yayımladığı iki adet İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını yayımladı.

Adıyaman’da 135 adres karantinaya alındı

Adıyaman Valiliği yayımladığı İl Hıfzıssıhha Kurulu kararında 135 adresin karantinaya alındığını duyurdu.
Adıyaman Valiliği yayımladığı iki adet İl Hıfzıssıhha Kurulu kararını yayımladı. Kurul kararlarının birisinde 94, diğerinde 41 olmak üzere pozitif vakalardan dolayı 135 adres karantina altına alındı.
Kurul tarafından, Alitaşı, Bahçelievler, Barbaros, Cumhuriyet, Esentepe, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Kapçami, Karapınar, Kayalık, Malazgirt, Mehmet Akif, Mimar Sinan, Siteler, Sümerevler, Petrol, Ulucami, Varlık, Yavuz Selim, Yenimahalle, Yenisanayi, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahalleri ile Doyran, Akdere köyü, Kömür köylerindeki adreslerin karantinaya alındığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdıYılan Hikayesi'nin Memolisi'nin son haline bakın! 'Eski haline dön' yorumu yağdı
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
En Çok Okunan Yerel Haberler

Adıyaman Namaz Vakitleri 7 Eylül Pazartesi

İmsak
04:32
Sabah
05:55
Öğle
12:30
İkindi
16:05
Akşam
18:55
Yatsı
20:13

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Pazartesi

Dünya Eczanesi
Merkez
Ketenci Eczanesi
Merkez
Yaşam Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Girne Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Elektrikli bisiklet kazasında sürücü yaralandı
Elektrikli bisiklet kazasında sürücü yaralandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Eğitimci Yazar Aziz Darıcı’nın ilk kitabı çıktı
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
Vatandaşlar hayvan bakımevine sahip çıkıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.