Adıyaman'da 155 parça tarihi eser ele geçirildi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Akpınar köyünde tarihi eser olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, M.K'nin taşıdığı poşette 143 sikke, 5 yüzük ve 7 farklı obje ele geçirdi.

Ekipler tarafından şüpheli gözaltına alındı. Tarihi eser olduğu değerlendirilen 155 parçaya el konuldu.



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