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Adıyaman’da 18 adres karantinaya alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 24.08.2020 15:27 | Son Güncelleme

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 18 adres karantina altına alındı.Covid-19 testi pozitif çıkan 18 kişiden dolayı 18 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı.

Adıyaman’da 18 adres karantinaya alındı

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 18 adres karantina altına alındı.
Covid-19 testi pozitif çıkan 18 kişiden dolayı 18 adres, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 18 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle 18 adresin karantina alınmasına karar verdi. Alitaşı, Altınşehir, Cumhuriyet, Fatih, İmamağa, Malazgirt, Mehmet Akif, Turgut Reis, Yenimahalle ve Yeşilyurt Mahalleleri ile Bozhöyük Köyünde bulunan 18 adres karantina altına alındı.

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