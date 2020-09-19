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Adıyaman’da 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 19.09.2020 13:02 | Son Güncelleme

Destansı tarihimizin yaşayan abideleri ve Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri kahraman gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü Adıyaman’da kutlandı.19 Eylül Gaziler Günü, Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı.

Destansı tarihimizin yaşayan abideleri ve Türk kahramanlığının sönmeyen meşaleleri kahraman gazilerin 19 Eylül Gaziler Günü Adıyaman’da kutlandı.
19 Eylül Gaziler Günü, Adıyaman Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.
Törenine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Ahmet Okutan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi ve gaziler katıldı.
Valilik bahçesindeki tören sonrası Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkan Ahmet Okutan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Hacı Erdengi’yi ziyaret etti.
Gazilerle bir süre sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar, “Gazilerimizi aziz milletimizin onur ve şeref abideleri olarak görüyoruz. Şehitlik ve gazilik kavramlarının inancımızda ve kültürümüzde çok önemli bir yeri vardır. Kutsal vatan toprakları üzerinde bağımsız ve onurlu yaşamamızı aziz şehitlerimize ve siz kahraman gazilerimize borçluyuz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz kahramanlığın, cesaretin ve fedakârlığın sembolleri olarak Türk milletine mal olmuş, gönüllerimizde taht kurmuşlardır. 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle milli bağımsızlığımızı, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla, vatanımızın her karış toprağına kanlarını akıtan, Türk Tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerimizin bu onurlu gününü kutluyor, aziz şehitlerimizi de rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerini kullandı.

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Adıyaman Namaz Vakitleri 19 Eylül Cumartesi

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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