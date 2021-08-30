YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da 193 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 193 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

30.08.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 193 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'daki 193 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Buna göre farklı mahallelerdeki 193 ev karantinaya alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmüyor! Tam 43 kilometreSonu görünmüyor! Tam 43 kilometre
PARTNERSürpriz hamleSürpriz hamle
Adıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralıAdıyaman'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman karantina

Adıyaman Namaz Vakitleri 30 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:23
Sabah
05:48
Öğle
12:33
İkindi
16:12
Akşam
19:07
Yatsı
20:27

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Pazartesi

Ihlamur Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besni
Köseler Eczanesi
Golbasi
Damla Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

Tokat'ta iki gündür aranan iki akrabanın araçları uçurumda bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

"Sermin usta"nın tamir ettiği buzdolabı ve klimalar bir daha bozulmuyor

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Akdeniz'in "doğal havuzu" Yapraklı Koy, tatilcilerin gözdesi oldu

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Trabzonspor, yarın Giresunspor'a konuk olacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.