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Adıyaman'da 20 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

24.05.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 20 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında son iki günde 20 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda son iki günde farklı mahallelerdeki 20 evde karantina uygulamasına başlandı.

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