Adıyaman'da 29 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Adıyaman'ın Tut ilçesinde çeşitli suçlardan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yargılandığı davada hakkında verilen hapis cezaları kesinleşen firari hükümlü M.Ö'nün ilçedeki bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, Şanlıurfa Siverek Kapalı Cezaevine gönderildi.



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