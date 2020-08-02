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Adıyaman’da 3 günde 58 adres karantina altına alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.08.2020 15:04 | Son Güncelleme

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 58 adres karantina altına alındı.Covid-19 salgını nedeniyle vaka sayısının hızla arttığı Adıyaman’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni karantina kararları alındı.

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 3 günde 58 adres karantina altına alındı.
Covid-19 salgını nedeniyle vaka sayısının hızla arttığı Adıyaman’da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yeni karantina kararları alındı. Arefe günü, bayramın 1. ve 2. günündeki pozitif yeni vakalar nedeniyle çok sayıda adres karantina altına alındı.
Arefe günü 20 pozitif vakadan dolayı 18 adres, bayramın birinci günü 37 pozitif vakadan dolayı 31 adres, bayramın ikinci günü 9 pozitif vakadan dolayı 9 adres için karantina kararı alındı.
Son günlerdeki vaka sayılarındaki artış nedeniyle hastanelerdeki yatak sayılarının yetersiz kalabileceği yönündeki yetkililerin açıklamalarının ardından, Kredili Yurtlar Kurumuna ait bir yurdun belirli bir süre hastalar için tahsis edildiği öğrenildi.

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