Adıyaman’da 32. Vergi Haftası kutlamaları başladı

Kamuoyunda vergi bilincinin oluşturulması ve verginin gönüllü olarak ödeme alışkanlığının artırılması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası kutlanmaya başlanan Vergi Haftası kutlamaları Adıyaman’da da başladı.

Bu yıl 32.’si kutlanan Vergi Haftası kutlamaları kapsamında, Defterdar Mustafa Erdem, defterdarlık birim müdürleri ve çalışanlarıyla Vali Mahmut Çuhadar’ı makamında ziyaret ederek, bir buket çiçek takdim edip kurumun faaliyet ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Defterdar Mustafa Erdem ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Vergi Haftasının ülkemize ve milletimize hayırlı olması temennisinde bulunarak, “‘Ülkemizde, vatandaşlarımıza sunulacak kamu hizmetlerinin, en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için, gerekli olan finansman kaynağının yaratılmasında, vergi gelirleri büyük önem taşımaktadır. Devletin sağlamak yükümlü olduğu başta güvenlik, adalet, sağlık, eğitim, yol, su gibi temel hizmetler ile alt yapı hizmetleri gibi ortak ihtiyaçların karşılanması için kullandığı en güçlü kaynaklar vergilerdir. Toplumsal ihtiyaçların çok önemli bir kısmı vergi tahsilatları ile karşılanmaktadır. Vergi Haftası dolayısıyla, vergisini zamanında ödeme gayretinde olan tüm mükelleflerimize ilimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine sağladıkları katkı için teşekkür ediyor, özveri ile çalışan tüm defterdarlık personelimizin Vergi Haftasını kutluyorum” diye konuştu.



