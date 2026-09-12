'Kiralık' demişlerdi! Vanlı Kara Haydar’ın düğününde takılan altınlar bakın nereden çıktı! Gelin hâlâ firari

Sanal medya ünlüsü Çağla Öz ile 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın pazar günü Van'da düzenlenen düğününe ait görüntüler, sanal medyada geniş yankı buldu. Görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GELİN HÂLÂ FİRARİ

Hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Çağla Öz Tançalan'ın yakalanması için çalışmalar sürerken, hazırlanan MASAK raporunda ismi geçen annesi N.O. İstanbul'da, M.S.T. ise dün Muradiye ilçesinde gözaltına alındı.

ALTINLAR BULUNDU

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmayla Muradiye ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada, evin odunluk bölümünde bulunan bir valiz içerisinde Tançalan çiftinin düğününde takıldığı belirtilen altınlar ele geçirildi.

66 BİLEZİK, 2 METRELİK ZİNCİR, KEMER VE GERDANLIK

Aramada ele geçirilenler arasında; 66 adet çeşitli ebatlarda altın olduğu değerlendirilen bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda zincir, yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda başka bir zincir kolye, büyük set gerdanlık, altın olduğu değerlendirilen kemer, bileklikler, künyeler, yüzükler, küpeler ve kol düğmeleri yer aldı.

Ayrıca üzerinde “örnektir” ibaresi bulunan toplam 67,5 gramlık çeşitli gramajlarda külçe görünümlü materyal de ele geçirildi.

DÖRT FARKLI PARA BİRİMİNDE NAKİT

İkamet eklentisindeki aramada ayrıca; 90 bin 800 TL, 4 bin 300 Euro, 12 bin 50 ABD Doları ve 89 bin BAE parası bulundu.

Dosya kapsamında 3 adet farklı meblağlarda çek ile üzerinde isim ve rakamların bulunduğu iki sayfalık ajanda kâğıdına da el konuldu.

“24 VKH” İBARELİ ALTIN RENKLİ TELEFON

Aramada dikkat çeken materyaller arasında açılmamış kutu iPhone 17 Pro Max, üzerinde “24 VKH” ibaresi bulunan altın renkli kaplamalı iPhone ile altın renkli tuşlu bir cep telefonu da yer aldı.

Mehmet Fatih Tançalan adına düzenlenen pasaportun da aynı adreste ele geçirildiği belirtildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ise sürüyor.

'KİRALIK' DEMİŞTİ

Vanlı Kara Haydar, mahkemedeki ifadesinde takıların kiralık olduğunu düğünden sonra iade ettiklerini söylemişti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır