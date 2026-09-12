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İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal'a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..."

İsmail Kartal’ın Roma maçı sonrası istifa etmesi ve Aziz Yıldırım’ın isteğiyle görevine dönmesi tartışılırken, spor yorumcusu Ahmet Çakar’dan deneyimli teknik adama sert eleştiriler geldi. Çakar, Kartal’ın kararını ağır sözlerle hedef aldı.

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal'a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..."
Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın görevine devam etme kararı tartışılmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Roma karşılaşmasının ardından istifa eden deneyimli teknik adam, başkan Aziz Yıldırım'ın isteği üzerine kararından vazgeçerek takımın başında kalmıştı.

ÇAKAR'DAN KARTAL'A SERT ELEŞTİRİ

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..." 1

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, İsmail Kartal'ın Roma maçının ardından istifa etmesini sert sözlerle eleştirdi. Kartal'ın görevi bırakma kararını Fenerbahçe açısından kabul edilemez bulan Çakar, deneyimli teknik adamın kulüple olan bağlarına yönelik kullandığı ifadeleri de hedef aldı.

"FENERBAHÇE HAİNLİĞİDİR"

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..." 2

Ahmet Çakar, İsmail Kartal'ın Roma karşılaşmasının ardından istifa etmesini değerlendirirken, "Roma maçından sonra istifa etmek Fenerbahçe hainliğidir. Bundan sonra İsmail Kartal; ''Ben Fenerbahçeliyim'' ve ''Fenerbahçe'nin çocuğuyum, neferiyim'' gibi hokkabaz laflara sığınmasın." ifadelerini kullandı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

İstifa edip, geri dönmüştü: İsmail Kartal a çok ağır sözler! "Hain, hokkabaz..." 3

Ahmet Çakar'ın bu sözlerine sosyal medyada bazı taraftarlar tepki gösterdi.

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İsmail Kartal Ahmet Çakar istifa son dakika fenerbahçe
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