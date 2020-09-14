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Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 14.09.2020 14:45 | Son Güncelleme

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 38 adres karantina altına alındı.Adıyaman merkezde bir günde 38 adres karantina altına alındı.

Adıyaman’da, 38 adres karantina altına alındı

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 38 adres karantina altına alındı.
Adıyaman merkezde bir günde 38 adres karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu, Covid-19 tedbirleri kapsamında 38 kişide pozitif çıkan test sonuçları nedeniyle Alitaşı, Altınşehir, Bahçelievler, Cumhuriyet, Eskisaray, Fatih, İmamağa, Karapınar, Kayalık, Musalla, Sıratut, Siteler, Malazgirt, Mara, Sıratut, Siteler, Sümerevler, Turgut Reis, Varlık, Yenimahalle, Yeşilyurt, Yunus Emre Mahallelerinde 38 adresin karantinaya alınmasına karar verdi.

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