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Adıyaman’da 38 ev karantinaya alındı

17.02.2021 18:10 | Son Güncelleme:
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Adıyaman’da 38 ev karantinaya alındı

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 38 adres karantina altına alındı.Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 testi pozitif vakalarının görüldüğü 38 adresin karantina alınmasına karar verdi.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul, “Salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Adıyaman’da korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 38 adres karantina altına alındı.
Adıyaman İl Hıfzıssıhha Kurulu Covid-19 testi pozitif vakalarının görüldüğü 38 adresin karantina alınmasına karar verdi.
Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar başkanlığında toplanan kurul, “Salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve salgının/bulaşın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Test sonucu pozitif çıkan 38 adreste 10 gün süreyle karantina tedbirlerinin uygulanması kararlaştırılmıştır” denildi.

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