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Adıyaman'da 4 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

26.05.2021 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 4 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Buna göre, farklı mahallelerdeki 4 ev karantinaya alındı.

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Adıyaman karantina

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