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Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

12.08.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 40 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da 40 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda farklı mahallelerdeki 40 ev karantinaya alındı.

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Adıyaman karantina

Adıyaman Namaz Vakitleri 12 Ağustos Perşembe

İmsak
04:01
Sabah
05:33
Öğle
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İkindi
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Akşam
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